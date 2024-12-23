В Баку открылся первый концептуальный дилерский центр Mercedes-Benz MAR20X

13 декабря в Баку состоялась церемония открытия первого в стране и регионе дилерского центра Mercedes-Benz в концепции MAR20x. Философия бренда – обеспечить клиенту исключительный уровень сервиса на всех этапах выбора авто, сделать его максимально комфортным. Эта концепция инновационна в подходе и взаимодействии клиента с брендом: от дизайна до полной диджитализации.

Расположенный в центре столицы Азербайджана дилерский центр Апшерон с шоу-румом площадью более 1100 м2 предлагает клиентам и гостям центра познакомиться с актуальным модельным рядом Mercedes-Benz, а также с автомобилями AMG Performance Centre и Maybach. Важность нового дилерского центра как для региона, так и для Азербайджана в целом была отмечена присутствием среди почетных гостей генерального директора компании Mercedes-Benz Middle East и председателем дистрибьюторских рынков Европы, Ближнего Востока и Африки Михаеля Штробана, а также заместителя председателя правления группы компаний UKRAVTO GROUP и председателя Наблюдательного совета компании Autocapital Azerbaijan Нины Васадзе.

"Этот уникальный автоцентр является краеугольным камнем наших растущих амбиций в Азербайджане. Расположенный в самом сердце Баку он отражает сущность этого динамичного города - его энергию, амбиции и яркий дух. Для меня это не просто физическое пространство. Это воплощение нашего стремления переосмыслить понятие роскоши во всем регионе. Этот центр не только первый дилерский центр в регионе, соответствующий современным стандартам Mercedes-Benz, но и самый крупный автосалон в Азербайджане, воплощающий смелое видение бренда", - сказал Михаель Штробан.

Кроме зон, позволяющих клиенту выбрать и сконфигурировать автомобиль, новый дилерский центр имеет огромную сервисную зону площадью более 2200 м2. Зона обслуживания автомобилей оснащена с учетом всех действующих стандартов и требований автопроизводителя, а 30 рабочих постов и высококвалифицированный персонал готовы качественно выполнять ремонт любой сложности. Для владельцев автомобилей Mercedes-Benz означает возможность получить услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания и четкое выполнение гарантийных обязательств от премиального немецкого автопроизводителя.