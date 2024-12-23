Иранские прокси прекратят атаки на Израиль
Между проиранскими группировками и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани достигнуто соглашение о прекращении военных действий против Израиля в рамках поддержки сектора Газа, пишет издание Al-Akhbar.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале масштабной операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
«Мы начнем мощную операцию против хуситов, как это делаем с другими прокси-силами Ирана в регионе. США и другие страны разделяют наше мнение, что хуситы угрожают не только международному морскому судоходству, но и мировому порядку», — заявил премьер-министр.