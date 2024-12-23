Глава «Моссада» призывает ударить по Ирану

По мнению Барнеа, «необходимо заняться главной ведущей силой», то есть исламской республикой.

Глава «Моссада» (служба внешней разведки Израиля) Давид Барнеа рекомендовал политическому руководству еврейского государства нанести удар по Ирану, а не по хуситам в ответ на ракетные обстрелы Израиля из Йемена. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Нужно ударить по главному – по Ирану. Если мы будем бить только по хуситам, не факт, что сможем их остановить», — приводят израильские СМИ слова Барнеа.

Сообщается, что Барнеа не одинок в этом мнении. К нему присоединилось большинство военных и силовиков. Они считают, что удар по территории Ирана будет правильным шагом.

Накануне на заседании кабинета израильские министры обсуждали, что хуситы усилили свои ракетные обстрелы. При этом они больше не действуют как классическая прокси-сила Ирана, а проявляют независимость, что беспокоит иранцев.

В Израиле считают, что Тегеран понимает возможность израильской атаки на стратегические объекты ИРИ и всерьез опасается ее.