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Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля

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13:25 1636

Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля. Об этом haqqin.az сообщил пресс-секретарь государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, ведутся работы по строительству новой автомобильной дороги, которая пройдет параллельно от улицы Гасана Алиева до проспекта Зии Буниятова и соединится со станцией метро «Кероглу». Проект имеет особую государственную значимость, так как направлен на снижение транспортной загруженности на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также на обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках проекта были произведены замеры жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, попадающих в зону строительства. Выполнена оценка стоимости объектов, подлежащих сносу, включая торговый центр, известный как рынок Кешля.

С учетом многочисленных обращений граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории рынка, начало сноса отложено до 1 февраля 2025 года.

Продавцы ранее заявляли, что закупили товар в преддверии праздников и при переносе рынка могут понести значительные убытки. Они обратились с просьбой о продлении срока до марта.

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