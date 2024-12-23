Российская армия окружила Макаровку
Российские войска замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.
Указано присутствие там украинских войск.
Окружение Макаровки подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».
«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», - пишет он.
Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте Deep State указано как серая зона).
Недавно сообщалось, что ВСУ попали в оперативное окружение в «Успеновском мешке» под Курахово.