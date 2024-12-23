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Лукашенко официально идет на выборы

13:40 842

ЦИК Беларуси зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщает агентство БЕЛТА. 

С 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация. Кроме того, ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты страны следующих лиц: индивидуального предпринимателя Анну Канопацкую, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Сергея Сыранкова и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка.

Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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