Руководителя телеканала Керимова предложили отправить в тюрьму на 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось следствие по делу директора интернет-телеканала Kanal 11 Теймура Керимова и осужденной вместе с ним Истек Тотиевой.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель Фариз Рзаев. Он предложил приговорить Керимова к 9 годам лишения свободы, а Тотиеву арестовать в зале суда и приговорить к 3 годам.

Судебный процесс продолжится 28 декабря.

Потерпевшими признаны два человека – Лейла Алмасзаде и Фаррух Алекперов.

Теймура Керимова задержали 11 декабря. Керимова и Тотиеву обвиняют по статье 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана.