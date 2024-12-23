Предприниматель Габибов обратился к президенту за помощью

Известный спортсмен, чемпион мира и предприниматель Алекпер Габибов, чья законная деятельность парализована решением апелляционного суда, обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой взять под контроль его дело и защитить его права. По мнению Габибова, судебное определение, принятое в отношении него, не только несправедливо, но и создает опасный прецедент в судебной практике, ставя под угрозу права всех предпринимателей в Азербайджане. Напомним, что в своем предыдущем обращении к общественности страны предприниматель утверждал, что вложил около 2,5 миллиона манатов в ремонт, восстановление, монтаж и укрепление ресторана Haven площадью более 1000 квадратных метров, который долгое время оставался неиспользуемым. Теперь же владелец объекта без всякой причины требует, чтобы Габибов немедленно покинул здание. Габибов заявил, что столкнулся с огромными материальными убытками.

Алекпер Габибов - внук Ибрагима Зейналова, азербайджанского скульптора, народного художника Азербайджанской ССР (1988), лауреата Государственных премий СССР (1972) и Азербайджанской ССР (1976), обладателя персональной стипендии президента Азербайджана (июль 2003). Габибов предполагает, что такое незаконное решение суда было принято под влиянием определенных лиц, включая Ильгара Мамедова, бывшего генерала Министерства юстиции, который является фактическим арендодателем. Он обеспокоен тем, что обстоятельства дела могут свидетельствовать о возможных коррупционных действиях, в том числе с участием судьи апелляционного суда Эльнура Гасанова. Габибов полагает, что подобные действия могли быть осуществлены через посредников, что не только дискредитирует судебную систему, но и наносит ущерб доверию к государственным институтам. «Данным определением фактически был предрешен исход дела в пользу определенных лиц, в результате чего моя законная деятельность была приостановлена. Это не только нарушение моих прав, но и наносит серьезный удар по всем предпринимателям, которые доверяют справедливости закона и государства», — заявил Габибов. «В канун Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года наш ресторан принял заказы на проведение мероприятий, запланировал выплату заработной платы сотрудникам и расчеты с поставщиками. Однако судебное определение Бакинского апелляционного суда, вынесенное под фактическим председательством судьи Эльнура Гасанова, приостановило нашу деятельность. Это нанесло нашему бизнесу значительные моральные и материальные потери», — подчеркнул Габибов. Предприниматель также отметил, что в отношении его компании отсутствуют какие-либо законные основания для приостановления её деятельности. Судья Бакинского апелляционного суда, предрешив ход процесса, который сейчас рассматривается в Бакинском коммерческом суде, создал опасный прецедент для всех предпринимателей.

Габибов уже направил жалобы в Судебно-правовой совет и прокуратуру с просьбой расследовать наличие коррупционных действий. Однако он утверждает, что борьба против бывшего генерала Министерства юстиции, обладающего значительными административными ресурсами и влиянием, выходит за пределы его возможностей. «Я не могу в одиночку бороться с этим. Поэтому обращаюсь к президенту как к гаранту Конституции и судебной власти. Прошу взять мою жалобу под личный контроль и помочь мне восстановить справедливость», — говорит предприниматель. Габибов подчёркивает, что незаконное судебное решение ударило не только по нему, но и по его сотрудникам (около 30 человек), чьи рабочие места оказались под угрозой: «Это не только моё дело. Это касается каждого предпринимателя, который хочет честно работать в рамках закона. Такие случаи подрывают доверие к государственным институтам и создают барьеры для развития бизнеса».