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Полковник в отставке убил журналиста и просится на войну

14:09 1255

В Санкт-Петербурге полковник полиции в отставке, бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией УМВД Михаил Смирнов дал признательные показания по делу об убийстве российского журналиста издания «Фонтанка» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова в 2004 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

Максимов был автором расследований о коррупции в правоохранительных органах. Он пропал без вести 29 июня 2004 года. Коллеги журналиста подозревали в убийстве Максимова сотрудников милиции, в том числе Смирнова, о котором автор «Фонтанки» готовил материал.

Михаил Смирнов

В 2005 году Смирнова и двух майоров полиции Льва Пятова и Андрея Бочурова задержали по делу о фальсификации доказательств. Суд присяжных их оправдал, силовики вернулись на службу. В мае 2024-го Смирнова арестовали по обвинению в причастности к нескольким заказным убийствам и покушениям в Петербурге, в том числе его обвинили в подрыве машины директора судомеханического завода в 1998 году. «Фонтанка» отмечает, что полковник полиции в отставке долго отрицал свою причастность к убийству Максимова, но 18 декабря дал признательные показания.

Согласно выдержкам из показаний Смирнова, он знал, что Максимов пишет статьи о том, что сотрудник МВД причастен к вымогательству взяток. Смирнов встретился с журналистом и попытался убедить его в своей невиновности, но тот не поверил. Уже во время следующей встречи Смирнов вместе с Пятовым и еще двумя ранее судимыми соучастниками — Меликсетовым и Мещеровым — напали на журналиста. В итоге Максимова избили и задушили, а его тело вывезли на служебной машине в лес.

Следователи и поисковые службы копают лесополосу в Белоострове в поисках тела журналиста. Это место им указал Смирнов.

Как сообщает «Фонтанка», Смирнов заявил, что хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправится на российско-украинскую войну, чтобы избежать тюремного заключения.

Меликсетов умер, Мещеров и бывший сотрудник Пятов проходят по делу об убийстве Максимова свидетелями. Следствие считает, что они не убивали журналиста, а сроки давности за сокрытие преступления давно вышли.

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