Зеленский медленно меняет свою позицию

Приход к власти в США Дональда Трампа и тяжелая ситуация для ВСУ на фронте подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции в будущих переговорах с Россией.

Как пишет The Washington Post, Зеленский в последние недели сигнализирует о большей готовности к переговорам с целью окончания войны – "серьезный сдвиг для украинского лидера, который долгое время клялся бороться за каждую пядь земли своей страны".

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - говорится в статье.

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры могут начаться только после того, как Москва выведет все свои войска с территории Украины. Однако на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами украинский президент больше сосредоточился на достижении "прочного мира" для Украины. Теперь главным приоритетом является получение приглашения в военный альянс НАТО и других гарантий безопасности, таких как возможное присутствие западных миротворцев, для предотвращения будущих российских атак.

Как отмечают чиновники и аналитики, смена тона Зеленского, вероятно, является попыткой достичь согласованности с акцентом Трампа на прекращение конфликта.

Администрация Зеленского "понимает, что при Трампе все изменится", сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что", - добавил Макфол. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп и все изменилось".