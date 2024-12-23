Немцы за ультраправого кандидата

Алиса Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", лидер среди потенциальных кандидатов на пост канцлера ФРГ с поддержкой 24% немцев. Последнее голосование в парламенте выразило недоверие правительству Олафа Шольца, что может привести к досрочным выборам.

Согласно данным опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild, Алиса Вайдель, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), становится наиболее популярным кандидатом на пост канцлера в Германии. Если бы граждане страны могли непосредственно выбирать канцлера, Вайдель получила бы поддержку 24% немецкого населения.

На втором месте по популярности располагается Фридрих Мерц, кандидат от оппозиции, представляющий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), с 20% голосов. Действующий канцлер и кандидат от социал-демократов Олаф Шольц находится на третьей позиции с 15% поддержки. Замыкает список кандидат от партии "Зеленых", вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек с 14%.

Ранее на прошлой неделе аналогичный опрос INSA показал равенство между Вайдель и Мерцем, отдавая каждому из них по 21% голосов. Исследование проводилось 18-19 декабря и включало в себя 1005 респондентов, при этом погрешность результатов не указывается.

Важным событием стало голосование в немецком парламенте, состоявшееся в понедельник. Большинство депутатов выразили недоверие правительству нынешнего канцлера Олафа Шольца, открывая дорогу к возможным досрочным выборам, намеченным на февраль. Причина вотума недоверия коренится в правительственном кризисе, возникшем в ноябре, после увольнения главы министерства финансов Кристиана Линднера. Олаф Шольц сообщил, что решение об увольнении связано с отказом Линднера согласовать одновременное повышение расходов на поддержку Украины и инвестиции в будущее Германии в рамках планирования государственного бюджета.