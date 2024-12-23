В Баку назвали победителей второй правовой олимпиады

21 декабря в здании Верховного суда состоялся финал II правовой олимпиады «Азербайджан победитель», организованной Коллегией адвокатов Азербайджана и Институтом права и прав человека. Олимпиада была приурочена к дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в Коллегии. На открытии мероприятия с приветственной речью выступил заместитель председателя Верховного суда, член Судебно-правового совета Чингиз Аскеров. Он поприветствовал команды и участников олимпиады, пожелав им успехов. В своем выступлении он подчеркнул, что в Азербайджане такие соревнования вносят значительный вклад в развитие профессии юриста. Также было отмечено, что организационная поддержка олимпиады была оказана объединением «Волонтеры Фемиды», основанным группой молодых волонтеров, работающих в Верховном суде.

Глава Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил значимость подобных соревнований в области права. Он сообщил, что в этом году впервые в Олимпиаде участвовал Карабахский университет, и заверил, что независимо от итоговых результатов все члены команд будут награждены. Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде также выступил на мероприятии, подчеркнув роль таких интеллектуальных состязаний в воспитании молодежи, отметил, что для развития знаний и навыков молодежи созданы все необходимые условия.

Ректор Академии коллегии адвокатов, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев и руководитель адвокатского бюро «Кенгерли и партнеры» Исмаил Кенгерли пожелали участникам успехов, а также разъяснили регламент и правила финального конкурса. Судей, входивших в состав жюри олимпиады, наградили сертификатами за активное участие в процессе оценки. После начался финальный тур олимпиады. Каждой команде было предложено три практических кейса в области конституционного, уголовного и гражданского права, на решение которых отводилось три часа. Параллельно с командным соревнованием состоялся отдельный конкурс среди капитанов команд. Им были предложены 20 вопросов, касающихся различных аспектов международной и внутренней деятельности президента Ильхама Алиева, для проверки их общественно-политических и правовых знаний. В командном соревновании максимальный возможный балл составлял 130, в конкурсе капитанов – 20 баллов. По итогам Олимпиады: в командном зачете первое место заняла Академия полиции Министерства внутренних дел (118 баллов), второе – Академия имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (114 баллов), третье – Академия государственного управления (113,25 балла).