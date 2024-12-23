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В Баку назвали победителей второй правовой олимпиады

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14:32 301

21 декабря в здании Верховного суда состоялся финал II правовой олимпиады «Азербайджан победитель», организованной Коллегией адвокатов Азербайджана и Институтом права и прав человека. Олимпиада была приурочена к дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в Коллегии.

На открытии мероприятия с приветственной речью выступил заместитель председателя Верховного суда, член Судебно-правового совета Чингиз Аскеров. Он поприветствовал команды и участников олимпиады, пожелав им успехов. В своем выступлении он подчеркнул, что в Азербайджане такие соревнования вносят значительный вклад в развитие профессии юриста. Также было отмечено, что организационная поддержка олимпиады была оказана объединением «Волонтеры Фемиды», основанным группой молодых волонтеров, работающих в Верховном суде.

Глава Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил значимость подобных соревнований в области права. Он сообщил, что в этом году впервые в Олимпиаде участвовал Карабахский университет, и заверил, что независимо от итоговых результатов все члены команд будут награждены.

Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде также выступил на мероприятии, подчеркнув роль таких интеллектуальных состязаний в воспитании молодежи, отметил, что для развития знаний и навыков молодежи созданы все необходимые условия.

Ректор Академии коллегии адвокатов, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев и руководитель адвокатского бюро «Кенгерли и партнеры» Исмаил Кенгерли пожелали участникам успехов, а также разъяснили регламент и правила финального конкурса.

Судей, входивших в состав жюри олимпиады, наградили сертификатами за активное участие в процессе оценки.

После начался финальный тур олимпиады. Каждой команде было предложено три практических кейса в области конституционного, уголовного и гражданского права, на решение которых отводилось три часа.

Параллельно с командным соревнованием состоялся отдельный конкурс среди капитанов команд. Им были предложены 20 вопросов, касающихся различных аспектов международной и внутренней деятельности президента Ильхама Алиева, для проверки их общественно-политических и правовых знаний.

В командном соревновании максимальный возможный балл составлял 130, в конкурсе капитанов – 20 баллов. По итогам Олимпиады: в командном зачете первое место заняла Академия полиции Министерства внутренних дел (118 баллов), второе – Академия имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (114 баллов), третье – Академия государственного управления (113,25 балла).

В конкурсе капитанов первое место заняла Академия имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (20 баллов), второе – Академия государственного управления (12 баллов), третье разделили Академия таможенной службы и Карабахский университет (10 баллов).

Цель олимпиады заключалась в выявлении и развитии знаний и навыков студентов в области конституционного, уголовного и гражданского права. Предыдущие туры олимпиады успешно прошли 30 ноября и 14 декабря.

В мероприятии приняли участие команды всех юридических факультетов в Азербайджане, включая Университет ADA, Академию государственного управления, Академию полиции Министерства внутренних дел, Академию имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, Академию таможенной службы, Бакинский государственный университет, Карабахский университет, Национальную авиационную академию и Нахчыванский государственный университет.

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