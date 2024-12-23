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В Нахчыване построят новую ТЭС

распоряжение президента
14:50 241

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой теплоэлектростанции в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно распоряжению, Государственной нефтяной компании (SOCAR) поручено заняться переговорами с потенциальными инвесторами, подготовкой технико-экономического обоснования и проектной документации. Итоговые предложения Госнефтекомпания должна представить в Кабинет министров в течение пяти месяцев.

Кабинет министров совместно с Министерством экономики и другими структурами должны решить вопрос финансирования строительства станции и другие вопросы. Кабинет министров Нахчывана в течение месяца определит участок для строительства ТЭС.

«Азерэнержи» и «Азеришыг» подготовят предложения по подключению станции к энергосистеме и удовлетворению внутренних потребностей Нахчывана в электроэнергии.

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