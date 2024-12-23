USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Доступная связь с роуминг-пакетами Nar во время новогодних путешествий

15:12 412

Для тех, кто планирует провести новогодние праздники за границей, Nar делает общение более выгодным с доступными роуминг-пакетами.

Добавьте ярких красок в свое путешествие, выбрав один из широкого ассортимента роуминг-пакетов Nar. С пакетом «Роуминг 28» вы получаете 1 ГБ интернета, 100 минут звонков и возможность бесплатной переписки в WhatsApp за границей. Для активации пакета достаточно набрать *777*728#YES.

Перед поездкой не забудьте зайти на сайт nar.az/senin-ucun/rouminq, чтобы выбрать самый доступный пакет для себя.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS).  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 409
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 676
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 1956
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 6102
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 7630
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 3286
Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 6933
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 5203
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 1966
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 2745
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 7586

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 409
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 676
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 1956
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 6102
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 7630
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 3286
Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 6933
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 5203
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 1966
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 2745
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 7586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться