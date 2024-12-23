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Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из России

15:35 616

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 года перестанет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной "дочки" в России - "Интезы". Об этом "Интеза" в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов.

Также с 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка. В частности, платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в самом Intesa, в его "дочках" и банках, находящихся на территории Италии.

"Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении", - говорится в сообщении банка.

Решение Intesa затронет в первую очередь российских корпоративных клиентов, которые использовали местную "дочку" банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии.

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