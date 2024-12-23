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Поврежден крупнейший военный полигон России

15:37 1826

Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" поврежден в результате атаки на Ростовскую область в воскресенье, пишут российские телеграм-каналы.

Утром 22 декабря на Ростовскую область была совершена комбинированная атака. Как минимум четыре беспилотника попали по территории военного полигона в поселке Персиановский недалеко от Новочеркасска. В результате атаки на складе с боеприпасами на полигоне начался пожар и детонация.

Помимо этого, над военным аэродромом в Миллерово сбита ракета. Также 22 декабря дроны, по данным телеграм-каналов, пытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС.

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