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McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Sevinc Mall

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15:40 1210

Состоялось открытие 29-го ресторана McDonald’s Azərbaycan в торгово-развлекательном центре Sevinc Mall, расположенном по адресу: ул. Тофика Аббасова, 5 (вблизи станции метро «Кара Караев»).

Новый ресторан выполнен в современном дизайне Ray, сочетающем эстетическую привлекательность и функциональность, и оборудован киосками самообслуживания, которые делают процесс заказа более удобным для гостей.

С открытием данного ресторана создано 60 новых рабочих мест.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства. Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

McDonald’s продолжает расширять свою сеть, предоставляя современные условия для гостей и укрепляя свою приверженность высоким стандартам качества и сервиса.

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