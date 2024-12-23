McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Sevinc Mall

Новый ресторан выполнен в современном дизайне Ray, сочетающем эстетическую привлекательность и функциональность, и оборудован киосками самообслуживания, которые делают процесс заказа более удобным для гостей.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства. Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

McDonald’s продолжает расширять свою сеть, предоставляя современные условия для гостей и укрепляя свою приверженность высоким стандартам качества и сервиса.