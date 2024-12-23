Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества!

После ноябрьских протестов из-за «инвестиционного соглашения» с Россией, завершившихся свержением «президента» Аслана Бжании, Москва начала предметно «воспитывать» абхазов, показав им на практике, что такое реальный энергетический кризис, и несмотря на мольбы Сухуми, прекратила поставлять мятежному региону бесплатное электричество. Дефицит электроэнергии - это традиционно зимняя проблема Абхазии. В этом году его почувствовали в первые же дни декабря, когда из-за низкого уровня воды в плотине Ингурской ГЭС произошло аварийное отключение станции. Подконтрольная сепаратистам компания «Черноморэнерго» заявила, что из-за ограниченных запасов подача электроэнергии в первый месяц зимы сократится до менее чем трех часов в сутки.

На днях Бадра Гунба, исполняющий обязанности «президента» Абхазии, вновь обратился за помощью к России, подчеркнув, что отключение электричества на 9–11 часов в сутки фактически парализуют работу систем здравоохранения и образования. «Мы остались в полной темноте как в прямом, так и в переносном смысле», — заявил Гунба, добавив, что регион находится на пороге гуманитарной катастрофы. Ситуацию осложняет большое количество «криптовалютных ферм» в Абхазии, потребляющих значительную часть и без того дефицитной электроэнергии. После начала кризиса местные жители стали поджигать эти «фермы», а сепаратистские власти предупредили майнеров, что отключат им энергоснабжение. Накануне Кремль впервые официально отреагировал на просьбы Абхазии о поставках электроэнергии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не без иронии заявил, что Москва желает Абхазии благополучия и процветания, хотя вопрос о поставках электроэнергии, по его словам, будет рассмотрен «только после получения официального обращения».

Следует отметить, что абхазские сепаратисты не могут позволить себе оплачивать электричество из России, поскольку средств нет не только в бюджете непризнанной республики, но и в карманах большинства ее граждан. Как известно, с 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты, которые получали учителя, врачи и сотрудники силовых структур Абхазии, оставив лишь пенсионное обеспечение для проживающих в республике граждан Российской Федерации. На тот момент Россия ждала от Абхазии ратификации договора о признании и исполнении арбитражных решений, а также инвестиционного соглашения, которое из-за массовых протестов так и не было ратифицировано. После того как Россия прекратила выплаты дотаций, абхазские сепаратисты, дабы предотвратить социальный взрыв, были вынуждены направить все доступные им средства на выплату пенсий и зарплат. Одновременно монополист «Росэнерго» заявил, что с ноября будет продавать Абхазии электроэнергию не по льготным тарифам, а по рыночной цене - 4 рубля за киловатт-час. На состоявшемся в минувшую пятницу заседании Общественной палаты Абхазии Джансух Нанба, исполняющий обязанности «министра» энергетики и транспорта, признал, что основной причиной углубления энергетического кризиса является отсутствие соответствующих расходов в бюджете на 2024 год. «Нашему государству пришлось направить все свои доходы на покрытие тех расходов, которые ранее обеспечивались финансовой помощью со стороны России, - объяснил Нанба. – Это, в первую очередь, заработная плата и другие социально значимые статьи».

Пытаясь найти в ускоренном режиме средства для выполнения обязательств, абхазские «власти» параллельно обращаются за помощью к российским чиновникам. Так, исполняющий обязанности «премьер-министра» Абхазии Валерий Бганба направил письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Александру Новаку, которые пока остались без ответа. «Основные проблемы связаны с соглашением об инвестиционной деятельности, которое не ратифицировал парламент Абхазии, - констатировал Бганба в интервью российскому агентству «Интерфакс». – Но было бы некорректно утверждать, что Абхазия отвергает российские инвестиции, поскольку это не соответствует действительности. Соглашение противоречит интересам Абхазии и никак не связано с интересами России как государства». В то же время Москва напоминает абхазским сепаратистам, что некорректно жить на российские дотации и при этом отвергать требования России. Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, отметил, что Россия уже покрывает дефицит электроэнергии в Абхазии на миллиарды рублей.

«Абхазам не следует питать иллюзий и закрывать глаза на реальность, - отметил Станкевич. - Россия всегда приходила на помощь в трудные времена. Не секрет, что плачевное состояние собственного энергокомплекса не позволяет Абхазии самостоятельно обеспечивать свои потребности. Единственный источник генерации, Ингурская ГЭС, производит недостаточно электроэнергии, из-за чего спрос практически всегда превышает предложение. И этот дефицит традиционно покрывался Россией. В то же время не думаю, что гуманитарная помощь может быть бесконечной. Абхазия — самостоятельное и независимое государство, поэтому отношения с Россией должны строиться на принципах добрососедства и взаимной выгоды. Тем более что Россия и так поддерживает Абхазию как прямыми субсидиями на зарплаты бюджетникам, так и косвенно. Например, электроэнергия, поставляемая из России, долгое время обходилась абхазским потребителям в 1,5–2,5 рубля за кВт/час. Даже предложенный тариф в 4 рубля, действующий с ноября, все равно значительно ниже, чем во многих регионах России. С учетом объемов потребления (более 2 миллиардов кВт/час в год) Россия фактически бесплатно помогает Абхазии на миллиарды рублей». Еще одним методом «воспитания» строптивых абхазов стало решение России прекратить накануне Нового года продажу туристических пакетов в Абхазию. Как известно, туризм является одним из основных источников дохода этого региона, а подавляющее большинство туристов, приезжающих отдыхать в эти места, являются гражданами России.