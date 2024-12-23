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Байден не даст Трампу казнить заключенных

15:50 1245

Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни. Он заменил приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Об этом президента просили правозащитники.

По словам Байдена, он не может допустить, чтобы новая администрация избранного президента Дональда Трампа «возобновила казни».

Как отмечает AP, приговор не смягчили Джохару Царнаеву, обвиненному во взрыве на бостонском марафоне в 2013 году; Дилану Руфу, осужденному за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона в 2015-м; Роберту Бауэрсу, которому назначили смертную казнь за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году. Список 37 лиц, которые избежали смертной казни, опубликован на сайте Белого дома.

В 2021 году Минюст США ввел мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, чтобы ведомство пересмотрело политику в отношении этого вопроса (на уровне юрисдикций некоторых штатов эта мера наказания все еще применяется). Джо Байден решение поддержал.

Как писали СМИ, в декабре группа бывших чиновников и правозащитников призвала его заменить приговор для всех осужденных на смертную казнь до прихода к власти Дональда Трампа. Республиканец, в частности, обещал отменить федеральный мораторий.

12 декабря Джо Байден помиловал 39 осужденных, обвиненных за ненасильственные преступления, а также смягчил наказание для 1,5 тыс. человек, которые были переведены под домашний арест во время пандемии COVID-19. Белый дом назвал это крупнейшим актом помилования в современной истории США.

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