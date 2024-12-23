Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 1974
В Сирии между так называемыми курдскими «сирийскими демократическими силами» и протурецкой Сирийской национальной армией развернулись жестокие боестолкновения в окрестностях города Манбиджа, сообщается в соцсетях.
Предположительно, под контроль курдских боевиков перешел населенный пункт Аль-Кашл. Идут бои за село Касад.
Напомним, несколько дней назад под контроль Сирийской национальной армии перешли два крупных города — Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке Сирии.
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