Глава МИД Азербайджана у президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич принял в Белграде министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом информируется в публикации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в X.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались различные вопросы, связанные с экономикой, энергетикой, коммуникациями, региональной и международной безопасностью, вытекающие из стратегического партнерства Азербайджана и Сербии.

Министр проинформировал президента Сербии о постконфликтном восстановлении и мирных усилиях в регионе.