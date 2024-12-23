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Глава МИД Азербайджана у президента Сербии

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16:35 453

Президент Сербии Александар Вучич принял в Белграде министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом информируется в публикации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в X.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались различные вопросы, связанные с экономикой, энергетикой, коммуникациями, региональной и международной безопасностью, вытекающие из стратегического партнерства Азербайджана и Сербии.

Министр проинформировал президента Сербии о постконфликтном восстановлении и мирных усилиях в регионе.

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