USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

«Иначе нас победят»: крупные автокомпании объединяются

16:45 850

Крупные японские автомобильные компании Honda и Nissan объявили 23 декабря, что начали переговоры о слиянии.

В сообщении на сайте Nissan говорится, что стороны «подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы начать обсуждение и рассмотреть возможность интеграции бизнеса двух компаний путем создания совместной холдинговой компании».

Также Honda и Nissan подписали отдельный меморандум с еще одним японским производителем, Mitsubishi Motors, чтобы рассмотреть возможность присоединения этой компании к группе. Компания Nissan — основной акционер Mitsubishi.

«Появление китайских автопроизводителей и новых игроков сильно изменило автомобильную индустрию. Мы должны нарастить потенциал, чтобы бороться с ними к 2030 году, иначе нас победят», — заявил на пресс-конференции в Токио глава Honda Тосихиро Мибе.

По словам представителей Honda и Nissan, в случае слияния общий объем продаж холдинговой компании достигнет 30 триллионов иен (191 миллиард долларов), а прибыль превысит три триллиона иен (19 миллиардов долларов). Стороны собираются завершить переговоры к июню 2025 года, а к августу 2026-го создать холдинговую компанию. Ожидается, что большинство мест в совете директоров объединенной компании займут представители Honda.

Источники Reuters сообщили, что Renault, крупнейший акционер Nissan, открыт для сделки и изучит все последствия объединения.

На фоне сообщений о возможном слиянии акции Honda выросли на 3,8%, Nissan — на 1,6%, а Mitsubishi Motors — на 5,3%.

В случае слияния Honda и Nissan станут третьим по величине автопроизводителем в мире после японской Toyota и немецкой Volkswagen. Сейчас третье место занимает группа южнокорейских Hyundai и Kia. Слияние японских компаний станет крупнейшим в автопроме с 2021 года, когда Fiat Chrysler Automobiles и PSA объединились, создав компанию Stellantis.

В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 447
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 702
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 1977
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 6111
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 7634
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 3297
Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 6940
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 5205
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 1973
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 2750
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 7590

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 447
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 702
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 1977
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 6111
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 7634
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 3297
Всего два километра до краха украинской металлургии
Всего два километра до краха украинской металлургии о развитии ситуации; обновлено 13:25
13:25 6940
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати»
Набиев и Савельев договорились: «вези или плати» наша корреспонденция; все еще актуально
09:05 5205
Немцы за ультраправого кандидата
Немцы за ультраправого кандидата
14:31 1973
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
Снос рынка Кешля отложен до 1 февраля
13:25 2750
Кремль о разводе жены Асада
Кремль о разводе жены Асада ОБНОВЛЕНО 13:24
13:24 7590
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться