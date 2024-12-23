YouTube в России заблокирован

«Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До «замедления» это было 40 пойнтов», - пишет Климарев в понедельник, 23 декабря, отмечая, что речь идет о полной блокировке видеохостинга.

19 декабря на блоговой платформе Ixbt.com сообщили, что Роскомнадзор усилил замедление YouTube, а статистика Google «зафиксировала рекордное снижение трафика в России», в том числе через смартфоны. Как рассказали РБК два источника, ограничивать работу мобильной версии видеохостинга в РФ начали с середины декабря: «Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». В тот же день Роскомнадзор заявил, что «видит основания для принятия мер» против платформы YouTube, обвинив сервис в «многочисленных нарушениях российского законодательства» и «неуважении» к России и ее гражданам.