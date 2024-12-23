Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку

23 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Баку делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Согласно сообщению Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть турецкую делегацию в Баку. Была отмечена важность реализации мер, связанных с исполнением Шушинской декларации. Министр особо подчеркнул роль стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Генерал армии С.Байрактароглу в то же время отметил, что организация регулярных взаимных визитов и проведение встреч является проявлением нерушимых дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Было подчеркнуто, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня представляет значимость в обеспечении слаженности между армиями обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.