Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
23 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Баку делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу.
Согласно сообщению Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть турецкую делегацию в Баку. Была отмечена важность реализации мер, связанных с исполнением Шушинской декларации. Министр особо подчеркнул роль стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Генерал армии С.Байрактароглу в то же время отметил, что организация регулярных взаимных визитов и проведение встреч является проявлением нерушимых дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Было подчеркнуто, что заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня представляет значимость в обеспечении слаженности между армиями обеих стран.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией братской Турции.
После турецкая делегация встретилась с советником министра обороны Азербайджана генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.