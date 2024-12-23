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В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия

распоряжение президента
17:17 457

В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, минимальный размер заработной платы устанавливается с 1 января 2025 года в размере 400 манатов.

Кроме того, Кабинету Министров поручено в течение одного месяца представить президенту Азербайджана предложения о повышении минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года.

Также Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев представить президенту Азербайджана предложения по повышению размеров социальных пособий и пенсий.

Отметим, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2023 года составляет 345 манатов, минимальный размер пенсии - 280 манатов.

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