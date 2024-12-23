В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная заработная плата и минимальный размер трудовой пенсии. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, минимальный размер заработной платы устанавливается с 1 января 2025 года в размере 400 манатов.
Кроме того, Кабинету Министров поручено в течение одного месяца представить президенту Азербайджана предложения о повышении минимального размера трудовой пенсии до 320 манатов с 1 февраля 2025 года.
Также Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев представить президенту Азербайджана предложения по повышению размеров социальных пособий и пенсий.
Отметим, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2023 года составляет 345 манатов, минимальный размер пенсии - 280 манатов.