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За крупные взятки ответит перед судом

17:31 1455

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Арзу Алиева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки.

Ранее Арзу Алиев занимал должность руководителя Апшеронского регионального управления ООО Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой адвокаты подсудимого ходатайствовали о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Однако суд отклонил это ходатайство. Очередное судебное разбирательство назначено на 28 декабря.

Уголовное дело было возбуждено на основании информации, поступившей из Министерства сельского хозяйства, о незаконном захвате сельхозземель в поселке Рамана города Баку и проведении на них строительных работ. Следствие велось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В ходе следствия было установлено, что в 2019-2020 годах Арзу Алиев, занимая должность руководителя Апшеронского регионального управления Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi, злоупотреблял своими полномочиями. Он предоставлял отдельным лицам возможность незаконного захвата земель сельхозназначения, находящихся на балансе данного учреждения, и способствовал проведению на этих землях строительных работ. За оказанные «услуги» Алиев неоднократно получал крупные взятки. Арзу Алиеву предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение крупной взятки) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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