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Путин поздравляет Ильхама Алиева

новость дополнена
17:34 2334

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», - говорится в поздравительном письме главы российского государства.

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