По словам Зеленского, которые приводят украинские СМИ, Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия: «Такие скидки не бесплатные – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что желание премьера Словакии Роберта Фицо вести дела с Россией является вопросом безопасности как для Словакии, так и всей Европы.

Украинский президент утверждает, что во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе было отмечено, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы. Это значит, по словам Зеленского, что Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

«Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной», – сказал президент Украины.

По его словам, «ключевая цель» Фицо – «вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?»

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.