Украина получила новые танки и ПВО
23 декабря Германия обновила список военной помощи для Украины, добавив танки Leopard 1 A5, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM/SLS и пусковые установки Patriot.
Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) с ракетами, а также IRIS-T SLS (ближнего радиуса действия).
В пакет военной помощи вошли и две пусковые установки Patriot, а также 15 танков Leopard 1 A5; две зенитные самоходные установки Gepard; 30 броневиков MRAP с противоминной защитой; самоходная гаубица PzH 2000; 12 броневиков с системами кинетической обороны; два радара TRML-4D; управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde; боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2; 120 гранатометов GMW, 52 тысячи снарядов 155-мм, 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard. 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR; 5 систем самозащиты вертолетов AMPS; 45 дайвинг-скутеров; 12 грузовиков Zetros и восемь топливозаправщиков Zetros.