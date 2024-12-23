Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем

Бакинский апелляционный суд направил в редакцию haqqin.az ответ в связи с опубликованной на сайте статьей «Предприниматель Габибов обратился к президенту за помощью» . В нем сообщается, что по вопросам, упомянутым в статье, проведено достаточно подробное разбирательство. Была подчеркнута законность и справедливость вынесенного судебного решения.

«В связи с мнениями, опубликованными в статьях, о временных мерах обеспечения, которые были рассмотрены в Апелляционном суде, сообщаем, что в договоре аренды, заключенном между сторонами по рассматриваемому делу, указано, что договор действует до 19.10.2024 года. В случае неуплаты арендной платы в течение 20 дней подряд договор может быть расторгнут арендодателем в одностороннем порядке. Также предусмотрено, что расторжение договора осуществляется при наличии письменного заявления от одной из сторон за месяц до этого. Арендодатель (собственник) заявил о прекращении договорных отношений, сославшись на невыплату арендной платы арендатором в установленный срок, и расторг договор аренды в порядке, предусмотренном договором».

Также Апелляционный суд, принимая во внимание, что договор аренды между сторонами был расторгнут в одностороннем порядке арендодателем (собственником), вынес соответствующее постановление.

«Следует учитывать, что, согласно законодательству, постановление суда о применении временной меры обеспечения носит временный характер и не считается предварительным решением дела по существу.

Мы, Бакинский апелляционный суд, подчеркиваем, что справедливость, уважение к правам и свободам человека, солидарность, добросовестность, прозрачность, беспристрастность, отчетность перед обществом и открытость являются нашими основными приоритетами. Обращаемся к уважаемым представителям средств массовой информации с просьбой воздержаться от распространения информации, не соответствующей действительности, о делах, рассматриваемых в суде, поскольку это имеет исключительное значение для укрепления доверия к правосудию».

Напомним, известный спортсмен, чемпион мира, а в настоящее время предприниматель Алекпер Габибов, возмутившись решением апелляционного суда, обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой взять под контроль его дело и защитить его права. Габибов утверждает, что судебное определение, принятое в отношении него, несправедливо. По его мнению, такое незаконное решение суда было принято под влиянием определенных лиц, включая Ильгара Мамедова, бывшего генерала Министерства юстиции, который является фактическим арендодателем.

В своем предыдущем обращении к общественности страны предприниматель утверждал, что вложил около 2,5 миллиона манатов в ремонт, восстановление, монтаж и укрепление ресторана Haven площадью более 1000 квадратных метров, который долгое время оставался неиспользуемым. Теперь же владелец объекта без всякой причины требует, чтобы Габибов немедленно покинул здание. Габибов заявил, что столкнулся с огромными материальными убытками.