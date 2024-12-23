Эрдоган предлагает России и Украине Стамбул

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности оказать поддержку для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, которые потенциально могут пройти снова в Стамбуле. Об этом заявили в администрации турецкого лидера.

В сентябре Эрдоган заявлял, что «определенные лобби» саботировали стамбульские инициативы Турции по прекращению войны в Украине. «Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», — сказал тогда он.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российского вторжения. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.