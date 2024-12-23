В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
На автозаправочных станциях в Гусаре уже около месяца наблюдается нехватка бензина марки «АИ-92», а за последние дни — и дизельного топлива. Об этом haqqin.az сообщили местные водители.
По их словам, найти бензин или дизельное топливо можно только на крупных заправках, принадлежащих SOCAR и Azpetrol. Водители также отметили, что сталкиваются с аналогичной проблемой в Худате. Один из них заявил, что небольшие автозаправки в селах Гусара остаются пустыми, и если топливо в их автомобилях закончится, они окажутся в затруднительном положении на дороге.
Представитель автозаправочной станции «Pioneer» в Гусаре Эмин Алиев подтвердил haqqin.az, что столкнулся с данной проблемой. По его словам, у компании функционируют три АЗС: одна в центре района и две в селах. В течение последнего месяца они получают ограниченные объемы бензина марки «АИ-92» с завода, и только по лимиту.
«17 декабря мы вообще не смогли получить бензин марки «АИ-92». Дизельное топливо мы обычно получали из Хачмаза, но в тот день не было и его», — сказал Алиев. Он отметил, что в местах, где нет крупных сетей, таких как SOCAR и Azpetrol, возникают трудности для водителей.
Небольшие автозаправки то работают, то остаются пустыми, из-за чего теряют клиентов. Это вызывает обеспокоенность у малого бизнеса: «Мы обратились в SOCAR, Министерство экономики и другие соответствующие структуры. Хотим выяснить причины ограничения поставок топлива. Сначала устно сообщили о каких-то технических проблемах, но официального ответа мы не получили. Мы можем потерять постоянных клиентов, пусть хотя бы объяснят причины».
В социальных сетях сообщается, что подобная ситуация наблюдается не только в Гусаре, но также в Губе, Хачмазе и Сумгаите, где на некоторых заправках отсутствует бензин марки «АИ-92». На запрос haqqin.az, направленный в пресс-службу SOCAR, не было получено ответа, несмотря на многодневные попытки. Также был отправлен запрос в Государственную службу антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики.