В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива

На автозаправочных станциях в Гусаре уже около месяца наблюдается нехватка бензина марки «АИ-92», а за последние дни — и дизельного топлива. Об этом haqqin.az сообщили местные водители.

По их словам, найти бензин или дизельное топливо можно только на крупных заправках, принадлежащих SOCAR и Azpetrol. Водители также отметили, что сталкиваются с аналогичной проблемой в Худате. Один из них заявил, что небольшие автозаправки в селах Гусара остаются пустыми, и если топливо в их автомобилях закончится, они окажутся в затруднительном положении на дороге.

Представитель автозаправочной станции «Pioneer» в Гусаре Эмин Алиев подтвердил haqqin.az, что столкнулся с данной проблемой. По его словам, у компании функционируют три АЗС: одна в центре района и две в селах. В течение последнего месяца они получают ограниченные объемы бензина марки «АИ-92» с завода, и только по лимиту.

«17 декабря мы вообще не смогли получить бензин марки «АИ-92». Дизельное топливо мы обычно получали из Хачмаза, но в тот день не было и его», — сказал Алиев. Он отметил, что в местах, где нет крупных сетей, таких как SOCAR и Azpetrol, возникают трудности для водителей.