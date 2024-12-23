Пашинян позвал Кочаряна и Саргсяна
19:14 698
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвал экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на дебаты.
«Хорошо, что бывшие президенты отреагировали на мой пост по переговорному процессу по Карабаху через своих представителей. Но я не прячусь за представителей, я думаю, было бы правильно, чтобы они тоже не прятались. Я готов обосновать сказанное мной в формате живой дискуссии с бывшими президентами. Жду ответа президентов, которые сегодня оспаривают мой пост», - написал Пашинян в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!