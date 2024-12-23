Китайцы строят дорогу к Каспию. К неудовольствию России
Начинается строительство железной дороги, которая, к неудовольствию России, откроет Китайской Народной Республике выход к Каспийскому морю.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил, что 27 декабря начнется строительство железнодорожного полотна Китай – Кыргызстан - Узбекистан, которое является частью нового торгового маршрута, соединяющего Азию с Европой.
Отметив, что многие не верили в реализацию проекта железной дороги, «на протяжении двадцати пяти лет пылившегося на полках», Жапаров заверил, что дорога станет «стратегическим мостом, соединяющим Восток и Запад».
По данным интернет-сайта Gazeta.uz, 20 декабря в Бишкеке было подписано инвестиционное соглашение между правительством Кыргызстана и железнодорожной компанией «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» по проектированию, строительству, финансированию, эксплуатации и техническому обслуживанию данного проекта. Его подписали министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев и председатель Совета директоров железнодорожной компании Чжун Шенгуй в присутствии посла Узбекистана в Кыргызстане.
Ожидается, что проект железной дороги протяженностью 486 километров, общая стоимость которого составляет 4,7 миллиарда долларов, снизит транспортную зависимость КНР от России и Казахстана.
В данном совместном предприятии Пекин получит 51, а Бишкек и Ташкент - по 24,5 процента.
«Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным «плечом», соединяющим Китай с нашим регионом, - отметил 8 июля текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, утверждая международное соглашение о совместной реализации этого проекта. - В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока».
Ожидается, что годовой объем грузоперевозок по международной железной дороге «Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан» достигнет 15 миллионов тонн, а срок доставки товара конечному потребителю в Европе сократится на семь дней.
Хотя обсуждения строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан продолжались десятилетиями, проект стал особенно актуален после российского вторжения в Украину. Как известно, в связи с санкциями, введенными коллективным Западом против Москвы, которые продолжаются по сей день, ведущие в мире логистические компании начали выбирать маршруты для доставки грузов из Азии в Европу в обход России.
В результате за последние два года объемы грузоперевозок по Срединному коридору, проходящему через территорию Азербайджана, выросли в несколько раз. А железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая соединится через Туркменистан со Срединным коридором, ощутимо увеличит значение этого маршрута (железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Туркменистаном уже функционирует - ред.).
Первоначально соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите «Центральная Азия - Китай», проходившем в Сиане 18 и 19 мая, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход Российской Федерации.
Напомним, что, помимо китайского руководства, в саммите «Центральная Азия — КНР» приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это была первая за тридцать один год полноформатная встреча лидеров Китайской Народной Республики и государств Центральной Азии.
После продолжительной полемики при обсуждении маршрута через Кыргызстан было выбрано «северное» направление – от китайского города Кашгар (конечная точка китайской железной дороги в южном Синьцзяне), через КПП Торугарт, долину Арпа (Ферганский хребет) и далее в Узбекистан через села Кош-Дебе, Макмал и город Джалал-Абад. Кыргызский участок трассы составляет 286,4 километра, китайский— 165 километров.
В перспективе рассматривается идея соединить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан с Ираном через Туркменистан, а затем и с Турцией. Однако строительство участка маршрута, проходящего через территорию Ирана, может потребовать сотни миллиардов долларов. Поэтому создание железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в значительной степени ориентировано на более короткий маршрут через Каспийское море в Азербайджан и оттуда в Европу через Грузию и Турцию. Ну а в дальнейшем этот маршрут может быть напрямую соединен с Турцией через «Зангезурский коридор».
Напомним, что в 2022 году, в ходе визита в Бишкек, президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечая важность проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, заявил, что, если железнодорожное полотно выйдет через Туркменистан к побережью Каспийского моря, то это значительно увеличит объемы торговли в регионе, а также позволит ощутимо снизить стоимость грузоперевозок.
«Все проекты в Центральноазиатском регионе и западном Каспийском регионе реализуются одновременно, чтобы мы могли расширить наши портовые мощности», — подчеркнул тогда глава государства.
«Россия не в восторге от этого проекта, но она не может открыто выступить против, - отметил Алишер Ильхамов, директор аналитического центра Central Asia Due Diligence в Лондоне. - В противном случае она пойдет на конфликт с Китаем. Сейчас же официальный Пекин является союзником, защищающим Россию. Поэтому особого энтузиазма в Москве по данному поводу не наблюдается».