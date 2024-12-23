Китайцы строят дорогу к Каспию. К неудовольствию России

Начинается строительство железной дороги, которая, к неудовольствию России, откроет Китайской Народной Республике выход к Каспийскому морю. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил, что 27 декабря начнется строительство железнодорожного полотна Китай – Кыргызстан - Узбекистан, которое является частью нового торгового маршрута, соединяющего Азию с Европой. Отметив, что многие не верили в реализацию проекта железной дороги, «на протяжении двадцати пяти лет пылившегося на полках», Жапаров заверил, что дорога станет «стратегическим мостом, соединяющим Восток и Запад».

По данным интернет-сайта Gazeta.uz, 20 декабря в Бишкеке было подписано инвестиционное соглашение между правительством Кыргызстана и железнодорожной компанией «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» по проектированию, строительству, финансированию, эксплуатации и техническому обслуживанию данного проекта. Его подписали министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев и председатель Совета директоров железнодорожной компании Чжун Шенгуй в присутствии посла Узбекистана в Кыргызстане. Ожидается, что проект железной дороги протяженностью 486 километров, общая стоимость которого составляет 4,7 миллиарда долларов, снизит транспортную зависимость КНР от России и Казахстана. В данном совместном предприятии Пекин получит 51, а Бишкек и Ташкент - по 24,5 процента. «Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным «плечом», соединяющим Китай с нашим регионом, - отметил 8 июля текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, утверждая международное соглашение о совместной реализации этого проекта. - В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока». Ожидается, что годовой объем грузоперевозок по международной железной дороге «Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан» достигнет 15 миллионов тонн, а срок доставки товара конечному потребителю в Европе сократится на семь дней.

Хотя обсуждения строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан продолжались десятилетиями, проект стал особенно актуален после российского вторжения в Украину. Как известно, в связи с санкциями, введенными коллективным Западом против Москвы, которые продолжаются по сей день, ведущие в мире логистические компании начали выбирать маршруты для доставки грузов из Азии в Европу в обход России. В результате за последние два года объемы грузоперевозок по Срединному коридору, проходящему через территорию Азербайджана, выросли в несколько раз. А железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая соединится через Туркменистан со Срединным коридором, ощутимо увеличит значение этого маршрута (железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Туркменистаном уже функционирует - ред.). Первоначально соглашение о строительстве железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» было заключено 14 сентября 2022 года в рамках состоявшегося в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите «Центральная Азия - Китай», проходившем в Сиане 18 и 19 мая, Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали трехсторонний документ, определяющий дальнейшие шаги по строительству железной дороги в обход Российской Федерации.