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У Путина ответили на вопрос о встрече с Асадом

19:52 1298

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент в ходе прямой линии упомянул, что он имеет в виду встретится с Асадом. Но когда он будет встречаться я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, проведет такую встречу», - сказал Ушаков.

Недавно Путин сообщил, что еще не виделся с Асадом после его приезда в Москву, но «планирует поговорить с ним».

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