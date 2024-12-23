USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Президент Грузии пригрозила «падением режима»

20:13 1339

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предрекает правительству страны «падение режима», если до 29 декабря правящая партия не пойдет на компромиссы.

«Падение режима – это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам. Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет – будет падение режима», – сказала Зурабишвили в видеообращении.

Вчера Зурабишвили заявила, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря – дня, когда правящая партия «Грузинская мечта» назначила инаугурацию нового президента, а также выразила готовность встретиться с Бидзиной Иванишвили.

Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО ФОТО; обновлено 21:37
21:37 1882
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
18:36 2541
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества!
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества! о развитии ситуации; все еще актуально
15:47 6556
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем официальное заявление
18:21 4296
Путин поздравляет Ильхама Алиева
Путин поздравляет Ильхама Алиева новость дополнена
17:34 3542
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 5661
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 4096
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 5448
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 7364
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 9424
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 5019

ЭТО ВАЖНО

Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО ФОТО; обновлено 21:37
21:37 1882
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
18:36 2541
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества!
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества! о развитии ситуации; все еще актуально
15:47 6556
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем официальное заявление
18:21 4296
Путин поздравляет Ильхама Алиева
Путин поздравляет Ильхама Алиева новость дополнена
17:34 3542
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 5661
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 4096
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 5448
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 7364
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
Пашинян: Надо было раньше объявить, что Карабах – это Азербайджан
10:19 9424
Что КНДР отправила России?
Что КНДР отправила России? видео; обновлено 15:18
15:18 5019
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться