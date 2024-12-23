Президент Грузии пригрозила «падением режима»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предрекает правительству страны «падение режима», если до 29 декабря правящая партия не пойдет на компромиссы.

«Падение режима – это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам. Необходимы уступки, необходимо признание некоторых вещей, нужны компромиссы. Если нет – будет падение режима», – сказала Зурабишвили в видеообращении.

Вчера Зурабишвили заявила, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря – дня, когда правящая партия «Грузинская мечта» назначила инаугурацию нового президента, а также выразила готовность встретиться с Бидзиной Иванишвили.