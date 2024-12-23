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Гаджизаде не даст Азербайджан в обиду США

20:49 1065

Нынешняя администрация США «всеми средствами стремится нанести ущерб отношениям с Азербайджаном», заявил глава управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде, как заявили в МИД Азербайджана, «выразил удивление по поводу нетерпимости американской стороны, которая позиционирует себя как защитник свободы самовыражения, к свободе СМИ, что выражается во всех этих и предыдущих провокационных комментариях посольства США в Азербайджане».

«Очевидно, что нынешняя администрация США стремится всеми возможными способами нанести ущерб своим внешним связям, особенно отношениям с Азербайджаном, опираясь на вымышленные и мифические утверждения», - добавил он.

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