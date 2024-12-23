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В Баку судят врачей Агсуинской больницы за мошенничество

Инара Рафикгызы
20:52 562

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу заведующего отделением гемодиализа Агсуинской центральной районной больницы Арифа Талыбова и врача-нефролога этого же отделения Эхтибара Солтиева. Они обвиняются в мошенничестве, связанном с присвоением денежных средств граждан под предлогом оформления инвалидности и восстановления пенсий.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, судебное заседание под председательством судьи Эльмина Рустамова началось с обновления судебного следствия из-за изменений в составе судейской коллегии. Прокурор Зия Мансуров огласил обвинительное заключение.

Судья спросил обвиняемых, признают ли они себя виновными. Эхтибар Солтиев и Ариф Талыбов частично признали свою вину.

Судья напомнил подсудимым, что если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Эхтибара Солтиева ходатайствовал о рассмотрении дела с учетом того, что обвиняемые совершили мошенничество в отношении отдельных лиц, не имея общего умысла. Он также подчеркнул, что ущерб пострадавшим был полностью возмещен. Защитник Арифа Талыбова поддержал аналогичное ходатайство. Однако суд оставил эти ходатайства без рассмотрения.

Судебное заседание продолжится 25 декабря.

Напомним, что расследование по этому делу проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В ходе следствия было установлено, что Эхтибар Солтиев, действуя совместно с Арифом Талыбовым и другими лицами, в 2022–2023 годах путем обмана и злоупотребления доверием присвоили более 126 тысяч манатов у граждан, которые обращались к ним за содействием в оформлении инвалидности и восстановлении пенсий.

Следствие установило возмещение ущерба в размере 120 тысяч манатов. Арифу Талыбову и Эхтибару Солтиеву предъявлены обвинения по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением крупного ущерба). В качестве меры пресечения им назначен надзор полиции.

По делу проходят 27 пострадавших.

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