КНДР сама предложила отправить солдат России

Американская разведка выяснила, что идея направить северокорейских военных для участия в боевых действиях против Украины исходила от Пхеньяна, а не от Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Инициатива возникла не сразу после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами, отмечает издание.

Владимир Путин оперативно поддержал предложение, однако Северная Корея, как утверждается, «сразу ничего не получила» в обмен на свою помощь. В настоящее время Ким Чен Ын надеется на будущую благодарность Москвы в форме предоставления технологий, дипломатической поддержки в противостоянии с Западом и другой помощи в случае кризисных ситуаций, сообщают источники.

Северокорейские военные уже участвуют в боевых действиях и несут потери. Источник The New York Times в Киеве оценивает количество погибших солдат КНДР в 200 человек.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи же заявил, что безвозвратные потери КНДР в российско-украинской войне составили 1100 человек.

Американские официальные лица утверждают, что КНДР направила на фронт свои лучшие подразделения, однако они не имеют реального боевого опыта. Пока, по словам чиновников из США, эффективность их участия остается под вопросом.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что северокорейские подразделения не полностью интегрированы в российские вооруженные силы и иногда действуют автономно, что увеличивает риск потерь среди них. При этом, по его словам, раненые северокорейские военные получают более качественную медицинскую помощь, чем их российские коллеги. Их чаще отправляют в крупные больницы в Курске, а не в небольшие сельские медучреждения, расположенные ближе к линии фронта.