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Швейцария заморозила российские миллиарды

ОБНОВЛЕНО 23:28
23:28 1995

Примерно 7,9 миллиарда долларов частных средств были заморожены в Швейцарии в рамках санкционной политики против России по состоянию на август текущего года, когда проводилось последнее обновление этих данных, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.

Ранее в понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза в рамках 15-го пакета против России и Беларуси.

Берчи сообщила, что по состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.

*** 21:47

Швейцария приняла пакет санкций ЕС против Беларуси и России. В швейцарский чёрный список попали 54 физических лица и 30 компаний и организаций — их активы в стране заморозили. Кроме того, правительство запретило 52 судам предоставлять им свои услуги.

«В основном это танкеры, которые являются частью теневого флота России и обходят ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты, перевозят военные товары для России или украденное украинское зерно», — отмечает швейцарское правительство.

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