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Словаки вышли с лозунгом «Хватит России»

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Перед зданием правительства Словакии в Братиславе в понедельник состоялась акция протеста в ответ на поездку премьер-министра Роберта Фицо в Москву, где он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Акция под названием «Хватит России» была организована общественным объединением «Мир Украине» в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.

Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра с Путиным усиливает российское влияние и использует вопрос транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией. «Предатель», - выкрикивала толпа в адрес Фицо.

В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Гегер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

По словам представителей общественного объединения «Мир Украине», своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с государством-агрессором. Сегодня они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.

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