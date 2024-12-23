Российского дальнобойщика нашли убитым в Иране

В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили в пресс-службе посольства России в Тегеране.

«Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело гражданина России, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком», — рассказали в диппредставительстве.

В ведомстве уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране.

«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», — добавили дипломаты.