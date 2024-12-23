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Абдуллаевых и Исмаилова задержали за безнравственность в TikTok

23:09 739

Сотрудники полиции Баку задержали братьев Эмина и Рашада Абдуллаевых, а также Азера Исмаилова и других за пропаганду безнравственности в соцсетях.

Сообщается, что вышеупомянутые лица организовывали в социальной сети TikTok различные «развлекательные конкурсы» в прямом эфире, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

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Путин поздравляет Ильхама Алиева
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В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
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