Абдуллаевых и Исмаилова задержали за безнравственность в TikTok
23:09 739
Сотрудники полиции Баку задержали братьев Эмина и Рашада Абдуллаевых, а также Азера Исмаилова и других за пропаганду безнравственности в соцсетях.
Сообщается, что вышеупомянутые лица организовывали в социальной сети TikTok различные «развлекательные конкурсы» в прямом эфире, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.
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