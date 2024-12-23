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Очередной пакет социальных реформ от Ильхама Алиева

Будет осуществлено новое повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий
23:25 313

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение от 23 декабря 2024 года «О продолжении мер в области повышения социального благосостояния населения» вновь подчеркивает, что обеспечение благосостояния граждан является приоритетом государственной политики, а проводимые социальные реформы успешно продолжаются.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, согласно распоряжению, с 1 января 2025 года минимальная ежемесячная заработная плата в стране увеличится с 345 манатов до 400 манатов, то есть на 16 процентов.

С 1 февраля 2025 года минимальная трудовая пенсия будет увеличена с 280 манатов до 320 манатов, что также составляет рост на 14,3 процента.

С учетом этих изменений, с начала 2018 года минимальная месячная заработная плата увеличена в 3,1 раза, а минимальная пенсия — в 3 раза.

Новый пакет социальных реформ также включает увеличение других социальных выплат. В соответствии с распоряжением, Кабинет министров в течение трех месяцев представит президенту страны предложения по увеличению размеров социальных пособий и пенсий.

В период с 2018 по 2024 годы произошло 5-кратное увеличение выплат пособий и пенсий, и ожидается, что эта динамика роста продолжится и в следующем году.

Кроме того, постановлением Кабинета министров будет обеспечено приведение ежемесячных тарифных (должностных) окладов в сферах, финансируемых из государственного бюджета, в соответствии с новым размером минимальной месячной заработной платы.

Так, для Единого тарифа, состоящего из 19 уровней для таких сфер, как социальная сфера, наука, образование, здравоохранение, культура, молодежь, спорт, сельское хозяйство, экология, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, мелиорация, водное хозяйство и другие, заработная плата на первой ступени будет повышена до 400 манатов, а соответствующие повышения будут применяться и к зарплатам на других ступенях.

Этот пакет социальных реформ, реализуемый в рамках нового распоряжения, с начала следующего года охватит в общей сложности 3 миллиона человек, включая индексацию и повышение пенсий. Заработная плата, пенсии, пособия и стипендии будут увеличены, и на эти повышения ежегодно будет выделяться дополнительно 1,4 миллиарда манатов.

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