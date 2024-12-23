Очередной пакет социальных реформ от Ильхама Алиева

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение от 23 декабря 2024 года «О продолжении мер в области повышения социального благосостояния населения» вновь подчеркивает, что обеспечение благосостояния граждан является приоритетом государственной политики, а проводимые социальные реформы успешно продолжаются.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, согласно распоряжению, с 1 января 2025 года минимальная ежемесячная заработная плата в стране увеличится с 345 манатов до 400 манатов, то есть на 16 процентов.

С 1 февраля 2025 года минимальная трудовая пенсия будет увеличена с 280 манатов до 320 манатов, что также составляет рост на 14,3 процента.

С учетом этих изменений, с начала 2018 года минимальная месячная заработная плата увеличена в 3,1 раза, а минимальная пенсия — в 3 раза.