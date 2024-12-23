USD 1.7000
EUR 1.7752
RUB 1.6516
Подписаться на уведомления
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили
Новость дня
Зурабишвили дала неделю времени Иванишвили

Российский аэродром под мощным обстрелом

ВИДЕО
23:31 321

В Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома Миллерово. Россияне жалуются на атаку дронов.

В сети сообщают о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков дронов. Подтверждения информации нет

В Минобороны России заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

Аэродром Миллерово - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.

Российский аэродром под мощным обстрелом
Российский аэродром под мощным обстрелом ВИДЕО
23:31 322
Словаки вышли с лозунгом «Хватит России»
Словаки вышли с лозунгом «Хватит России» ВИДЕО
22:27 1871
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО ФОТО; обновлено 21:37
21:37 3916
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
18:36 3497
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества!
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества! о развитии ситуации; все еще актуально
15:47 7469
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем официальное заявление
18:21 5760
Путин поздравляет Ильхама Алиева
Путин поздравляет Ильхама Алиева новость дополнена
17:34 4433
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 7056
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 5028
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 6294
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 7638

ЭТО ВАЖНО

Российский аэродром под мощным обстрелом
Российский аэродром под мощным обстрелом ВИДЕО
23:31 322
Словаки вышли с лозунгом «Хватит России»
Словаки вышли с лозунгом «Хватит России» ВИДЕО
22:27 1871
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО
Джейхун Байрамов у памятника жертвам бомбардировок НАТО ФОТО; обновлено 21:37
21:37 3916
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
В Гусаре зафиксирован дефицит бензина марки «АИ-92» и дизельного топлива
18:36 3497
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества!
Наказание за бунт против Москвы: ни денег вам, ни электричества! о развитии ситуации; все еще актуально
15:47 7469
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем
Апелляционный суд о столкновении генерала с предпринимателем официальное заявление
18:21 5760
Путин поздравляет Ильхама Алиева
Путин поздравляет Ильхама Алиева новость дополнена
17:34 4433
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия
В Азербайджане повышены минимальная зарплата и трудовая пенсия распоряжение президента
17:17 7056
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку
Генерал Сельчук Байрактароглу в Баку фото
16:59 5028
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
Жестокие боестолкновения между курдами и протурецкой Сирийской армией
16:16 6294
Молдова отвечает на обвинения российской разведки
Молдова отвечает на обвинения российской разведки обновлено 14:57
14:57 7638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться