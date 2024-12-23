Российский аэродром под мощным обстрелом
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В Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома Миллерово. Россияне жалуются на атаку дронов.
В сети сообщают о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков дронов. Подтверждения информации нет
В Минобороны России заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.
Аэродром Миллерово - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.
December 23, 2024
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