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Уничтожен один из лидеров ХАМАС

23 декабря 2024, 23:59 722

Израильские военные ликвидировали в Газе начальника механизма внутренней безопасности радикального движения ХАМАС Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Альбек находился в командном штабе, встроенном в комплекс, ранее служившем школой "Муса ибн Нусайр" в Дарадж-Туффе (район в южной части города Газа)", - говорится в заявлении.

По данным военных, Альбек был центральной фигурой в механизме безопасности и значимой фигурой в процессе принятия решений.

Уточняется, что механизм внутренней безопасности ХАМАС отвечает за безопасность высокопоставленных членов ХАМАС, предоставляя им укрытия для обеспечения продолжения их военной деятельности.

"ЦАХАЛ продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля", - резюмировали в ведомстве.

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