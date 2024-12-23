Израиль впервые признался в убийстве Хании

Сегодня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые публично признал ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании, заявив о решимости продолжать точечные удары по ключевым фигурам и стратегическим объектам врагов Израиля. В своем выступлении Кац подчеркнул, что Израиль готов применить аналогичную тактику в борьбе с хуситами в Йемене.

«Мы нанесем серьезный урон хуситам, уничтожим их стратегическую инфраструктуру и обезглавим их руководство, как мы уже сделали с Ханией, Синваром и Насраллой в Тегеране, секторе Газа и Ливане», — заявил Кац.

Министр обороны подчеркнул, что Израиль намерен действовать решительно, чтобы пресечь угрозу, исходящую от хуситов. По его словам, удары будут направлены на ключевые районы Йемена, включая Ходейду и Сану.

«Израиль продемонстрировал, что может действовать на любом уровне и в любой точке региона, где угрожают нашей безопасности», — добавил Кац.