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Многоженство в России отменили

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Совет улемов Духовного управления мусульман России отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство, сообщил его председатель Ильдар Аляутдинов.

19 декабря все тот же Аляутдинов заявлял, что в России мусульманам разрешили религиозное многоженство.

Как уточнил Аляутдинов, речь идет о разрешении заключать до четырех религиозных браков «при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам». По его словам, соблюдение этого условия будет определяться по нескольким критериям. Среди них — равноценное материальное обеспечение всех жен, предоставление отдельного жилья каждой из них, проведение мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности.

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