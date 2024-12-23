Молдова готовится к войне?

Накануне инаугурации президента Молдовы, назначенной на утро вторника, местную и международную общественность ошеломило сообщение российской внешней разведки о планах Кишинева штурмовать МолдГРЭС в Приднестровье. За публикацией последовало немедленное опровержение от президентской администрации: «Это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие». «Мы подчеркиваем, что Кишинев остается твердо приверженным мирному урегулированию конфликта, без исключений. Ключевым шагом к разрешению конфликта является полный и безусловный вывод российских войск, которые незаконно находятся на суверенной территории Республики Молдова», - завершает традиционным рефреном официальное заявление руководитель аппарата президента Молдовы Адриан Бэлуцел. При всей, казалось бы, абсурдности приписывания молдавским властям потенциальных силовых действий эксперты не исключают успех такой операции, но очень кратковременный.

Несмотря на смущающее определение ее слов «войдя в раж», в заявлении СВР есть действительно точная информация о зависимости правобережной Молдовы от поставок электричества МолдГРЭС. Собственно, этот аспект остается ключевым фактором в стремлении руководства республики сохранить поставки российского газа, несмотря на прекращение транзита через Украину, поскольку весь объем голубого топлива идет в Приднестровье, и его львиная доля расходуется для производства электричества на МолдГРЭС. Тирасполь за газ не платит. Майя Санду 3 ноября была избрана президентом Молдовы на второй срок. Напомним, ее отрыв от «левого» кандидата был весьма скромным. На фоне откровенного вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс, сопряженного с попыткой дестабилизации ситуации с помощью агентурной сети, победу обеспечила западная молдавская диаспора, проживающая преимущественно в Европе, как и положительный ответ на референдуме о вступлении в ЕС. На фоне близкой к провалу электоральной кампании правящих властей и переговоров о поставках газа с российским «Газпромом» Санду, а также главы парламента и правительства стали упоминать Россию в своей риторике - например, в том, что касается перевода денег от многочисленных гастарбайтеров, находящихся в этой стране. Кроме того, на днях проевропейский молдавский президент провела масштабную встречу с представителями Гагаузской автономии, поголовно проголосовавшей против нее на выборах.

На днях Майя Санду в ходе прединаугурационной пресс-конференции вновь решительно подтвердила мирное решение конфликта на Днестре и его первое условие – «демилитаризацию и вывод войск». «…Если есть реализуемый план, который позволит мирно урегулировать приднестровский конфликт, мы будем там, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня», - сказала президент, рассказавшая в беседе с журналистами и о главной энергетической проблеме страны. В этой связи она напомнила о контракте между «Молдовагазом» и «Газпромом», который «предполагает поставку природного газа в левобережье, независимо от технического маршрута», то есть украинского или иного транзита. Согласно её словам и заявлениям премьер-министра Дорина Речана, в Молдове «возможны отключения электроэнергии». При этом все представители официального Кишинева указывают на то, что на левом берегу Днестра, как и на правом, «проживают граждане Республики Молдова», и поддержка правительства для них одинакова, независимо от региона. Специально для Haqqin.az бывший министр обороны Молдовы, бригадный генерал в отставке Виктор Гайчук отметил, что считает сообщение о потенциальном захвате МолдГРЭС фейковым, но допускает наличие определенных засекреченных планов, которые никогда не будут реализованы.