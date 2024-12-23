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Нетаньяху рассказал о разрушении иранских сателлитов «одного за другим»

01:07 228

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене, и эта атака была «не последняя». Об этом премьер сообщил в ходе выступления в Кнессете (парламенте), трансляцию которого вела его канцелярия.

«В последние дни мы вместе с министром обороны дали указание ЦАХАЛ атаковать стратегические объекты хуситов точными ударами. Мы уничтожили значительные террористические активы, которые использовали хуситы. Это не первая и не последняя атака», - сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль «установил очень простой принцип, согласно которому тот, кто пытается нанести вред Израилю, получает такой же ответ с бескомпромиссной силой».

«Израиль укрепляет свою сдерживающую мощь, он наносит удары по своим врагам и разрушает террористические сателлиты Ирана одного за другим», - добавил он.

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